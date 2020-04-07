Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı - Son Dakika

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası olay yerinde panik yaşayan vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle tartışarak kavgaya tutuştu. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı. - İSTANBUL

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede doğal gaz patlaması yaşandı. 10 katlı apartmanın 2'inci katında yaşanan patlamada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Esenyurt 'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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