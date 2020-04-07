Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı - Son Dakika

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Esenyurt'ta doğal gaz patlamasında 7 vatandaş yaralandı
6 saat önce
Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Esenyurt'ta bir sitede bulunan dairede yaşanan doğal gaz patlamasında 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir sitede doğal gaz patlaması yaşandı. 10 katlı apartmanın 2'inci katında yaşanan patlamada 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sonrası olay yerinde panik yaşayan vatandaşlar zaman zaman birbirleriyle tartışarak kavgaya tutuştu. Polis ekipleri vatandaşları güçlükle ayırdı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 05:11 Kaynak: İHA
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