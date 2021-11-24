ESENYURT'TA DOĞAL GAZI KESİLEN SİTE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ SÜRÜYOR - Son Dakika

Esenyurt'ta 3 bin 860 haneli, 15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı, fatura borcu nedeniyle kesildi. Soğuk havada ısınamadıklarını, yemek yapamadıklarını söyleyen site sakinleri, çözüm bekliyor.

Esenyurt'ta 19 blok ve 3 bin 860 hanenin olduğu sitenin sakinleri sabah kalktıklarında doğal gazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise site borcu yüzünden doğal gazın kesildiğini öğrendi. Havaların soğuduğu günlerde doğal gazsız kalan site sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

EVİMİZ BUZ GİBİ

Yaşanan mağduriyet hakkında konuşan bir site sakini, 2 gün gecikse unutsak, hemen mesaj geliyor. Biz 10 yıldır bu sitedeyiz, böyle bir mağduriyet görmedik. Evimiz buz gibi. Suçumuz ne Ufacık bir borcumuz varsa söylesinler. Isınmamız hiç yok. Isınmayı bırakın yemek ısıtamıyoruz. Doğal gaz faturası, otomatik ödemede. Maalesef kesik. 5 kişilik aileyiz, yazık günah dedi.

NE İLE ISINACAĞIZ

Duruma isyan eden başka bir site sakini ise 'Sayaç parası ödedik, vermediler. Sayaç da değişmedi. Ben şimdi 800 lira para ödeyeceğim. Ben mağdurum. 197 daire var. 400 liradan aidat var. Ocak yok, ısıtıcı yok. Ne ile ısınacağız ifadelerini kullandı.

3-4 MİLYON BORÇTAN SÖZ BAHSEDİYORUZ

Sitede yaşanan olayı inceleyip, yaşananlar hakkında bir rapor hazırlayan Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, kat maliklerinin faturaları ödediği halde yönetimin sorumluluğunu yerine getirmemesinden dolayı mağduriyetin yaşandığını söyledi. 3-4 milyon borç olduğunu belirten Sandalcı, Burada doğalgaz merkezi sisteminin ödenmemesiyle ilgili problemle karşı karşıyayız. Sitenin faturası ödenmemiş. Ödenmediği için İGDAŞ da yasal olarak kesim yapmış. Şimdi burada görev ve yetkilerini hayata geçirmeyen bir yönetimden bahsediyoruz. Aldığımız bilgilere göre, 3-4 milyon borçtan bahsediyoruz. Burada site yönetimi ödemediği için kat malikleri mağdur ediliyor. Buradaki mağduriyet doğalgaz kesintisinden değil, ödemesi ve sorumluluğunu yerine getiren kat maliklerin doğal gazsız kalmasından. Kat malikleri mağdur edildi şeklinde konuştu.