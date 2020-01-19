Esenyurt'ta doğalgaz borusu patladı: 1 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğalgaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı.

Olay, Esenyurt Saadetdere 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İSKİ'nin yol çalışması sırasında bir iş makinası doğalgaz borusunu patlattı. Patlama sırasında bir kişi yüzünden yaralanırken, doğalgaz borusundan yükselen alevler bir binanın dış cephesine sıçradı. Binanın zemin katında bulunan vatandaşlar panikleyerek arka kapıdan çıktı. İhbar üzerine olay yerine İGADAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de doğalgaz vanasını kapattı. Binadaki yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

(Furkan Tan/İHA)