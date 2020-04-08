Esenyurt'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi - Son Dakika

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Esenyurt'ta doğalgaz patlamasının yaşandığı bina havadan görüntülendi
6 saat önce
Esenyurt'ta 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı bina drone ile havadan görüntülendi.
Esenyurt'ta 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasının yaşandığı bina drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi.
Dün saat 17.00 sıralarında Piri Reis Mahallesi'nde 10 katlı bir binanın 2'nci katında doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanmıştı. Şiddetli patlamada apartmanda bulunan 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddetiyle dairede, apartmanda ve çevrede büyük çaplı hasar meydana geldi. Patlama sonrasında yaşanan büyük hasar drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde patlamanın şiddeti bir kez daha gözler önüne serildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:19 Kaynak: İHA
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