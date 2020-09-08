Esenyurt'ta doktorun hastanın elini kapıya sıkıştırdığı iddiası - Son Dakika

Esenyurt'ta, hastanede tartıştığı doktorun kapıyı kapatması üzerine eli kapıya sıkışan vatandaşın 2 parmağından parça koptuğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta Esenyurt Devlet Hastanesine ilaç yazdırmak için giden Murat Aksarı ile doktor arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında doktorun kapıyı kapatmaya çalışmasıyla Aksarı'nın eli kapıya sıkıştı. Sıkışma sonucu Aksarı'nın 2 parmağından parça koptu.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüsünde, doktorla vatandaş arasında yaşanan arbede anları yer aldı.