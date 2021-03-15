ESENYURT'TA DÖNER BIÇAKLI KAVGANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

Kalaslar ve uzun tahta parçalarıyla saldırmışlar

-Kavga anları kamerada.

Haber-Kamera Veysel TİMDUİSTANBUL,(DHA)- Esenyurt'ta, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen gruplar arasında Döner bıçağının da kullanıldığı kavga çıktı. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kalaslar ve uzun tahta parçalarıyla karşı taraftakilere saldırdıkları görülüyor.

Olay, geçen Cuma saat 21.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa süre içinde yumruk yumruğa kavgaya dönüşürken, bazı kişiler döner bıçağı, sopa ve kemerlerle birbirine saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Döner bıçağı ile kolundan ve bacağından yaralanan kişi, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kavgayı ayırdı. Kavgaya karışan 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU VE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kavga anları vatandaşların cep telefonu ve çevredeki dükkanların güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sopa ile birbirlerine vuran kişiler, bir kişinin yere yatırılıp darp edildiği anlar ve bir grubun dükkanı basmaya çalıştığı anlar yer aldı.

YENİ ÇIKAN GÖRÜNTÜLER

Kavgaya ait yeni çıkan görüntülerde ise kavgaya karışanlardan bazılarının kalaslar ve uzun tahla parçalarıyla karşısındakilere vurdukları görülüyor.