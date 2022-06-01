Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı

01.06.2022 11:05

Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı Esenyurt'ta yoğun bir caddede dönüşü kaçıran şahıs, trafiğe aldırmadan aracını geri geri sürdü.

Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yoğun bir caddede dönüşü kaçıran şahıs, trafiğe aldırmadan aracını geri geri sürdü. Metrelerce bu şekilde devam eden araç ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre döneceği yeri kaçıran bir şahıs, metrelerce ileriden dönmek yerine insanların canını hiçe saydı. Yanından akan trafiğe aldırmayan sürücü, aracını geri geri onlarca metre götürdü. Vatandaşların "Nereye kadar bu şekilde gideceksin" diyerek tepki gösterdiği şahsın o anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı
Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı
Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı
Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta dönüşü kaçıran sürücü metrelerce geri geri gitti; o anlar kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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