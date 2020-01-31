Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika

Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın

6 saat önce

Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 900 metrekare alan zarar gördü.

Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın, System.String[]

Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil atölyesinde çıkan yangında 900 metrekare alan zarar gördü. Tekstil atölyesinde çalışan işçiler ise yangının çıktığı anda tahliye edildi. Fabrikada büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın, sabah 04.30'da Esenyurt ilçesi Akşemsettin Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları gören işçiler, tahliye edildi. İşçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Uzun süre boyunca yanan fabrikada duman tahliyesi gerçekleştirildi. Toplam 900 metrekare alan üzerine kurulu olan fabrikada hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(Davut Has/İHA)

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da liseli genç kızlara taciz iddiası! 2 şüpheli gözaltına alındı
Çin'deki yeni hastanenin inşaatında işçiler arasında kavga Son Dakika: Kamu çalışanlarına ilave tediye ödemeleri bugün yapılacak "Türkiye'de ilk koronavirüs vakası" iddiası! Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 15:31:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta dört katlı tekstil fabrikasında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]