Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada

6 saat önce

ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi.

Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada, System.String[]

ESENYURT'ta, Filistin ile Fas uyruklu iki kişi, döviz bürosunda para bozdururken "yan bakma" meselesi yüzünden birbirlerine yumruk yumruğa girdi. Kavga anı döviz bürosunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarından Merkez Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu kişilerin işlettiği bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, para bozdururken Filistin ile Fas uyruklu iki kişi arasından "yan bakma" meselesinden tartışma başladı. Sözlü tartışma bir süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. İkilinin birbirine yumruk yumruğa girdiği kavgayı döviz bürosu çalışanları ile çevredeki esnaf ayırdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavga eden iki kişi, birbirlerinden şikayetçi olmayıp aralarında uzlaşınca polis haklarında işlem yapmadı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

İkilinin birbirlerine yumruk yumruğa girdiği kavga anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, para bozduran iki kişinin birbirlerine laf atmaları, yumruklu kavgaya tutuşmaları ve çevredekilerin kavgayı ayırmaları görülüyor.


Filistin, kavga, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis

Son Dakika Haberleri
16:12 İstanbul'da tarihi eser operasyonu kamerada - Son Dakika
16:12 Burnunuzun dışı bozuksa içi sorunludur ! - Son Dakika
16:12 KKTC Dışişleri Bakanı Özersay Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı - Son Dakika
16:11 Sahilde kadınları taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
16:10 Engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi... - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 16:14:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta döviz bürosundaki yumruklu kavga kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]