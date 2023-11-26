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Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar - Son Dakika

Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar

İstanbul'da bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı. Bazı şahısların havaya ateş açması sonrasında duruma polis müdahale etti. O anlarda davetlilerle polis ekipleri arasında arbede yaşanırken olay kameralara da yansıdı.

26.11.2023 - 10:14,
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İstanbul Esenyurt'ta düğün salonunda havaya ateş eden şahıslar ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Olayda çok sayıda şahıs gözaltına alınırken şahısların ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

HAVAYA ATEŞ ETTİLER

Dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda davetliler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi bilinmezken şahıslardan bazıları havaya ateş etmeye başladı. Bir süre sonra silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ARBEDE ÇIKTI

Sokağa gelen ekipler silahla ateş eden şahısları gözaltına almaya çalışırken şüpheliler ile polis arasında arbede yaşandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası birçok kişi gözaltına alınırken yaralanan olup olmadığı bilinmiyor. Şahısların alınması sonrasında olaylı düğün sona ererken yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Esenyurt'ta düğün salonunda havaya ateş eden şahıslar ile polis arasında arbede yaşandı
Kaynak: İHA

Pınar Mahallesi, Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün salonunda havaya ateş açıp müdahale eden polise de saldırdılar - Son Dakika
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