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Bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edilirken, yaralı Norah K. hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olduğunu belirtilirken, kanlar içinde yerde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul 'da eğlenceden çıkarak evine dönen Tanzanya uyruklu Norah K. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Koza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı - Son Dakika

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