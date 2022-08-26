ESENYURT'TA SEL SONRASI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ESENYURT'ta, dün yaşanan sel sonrası ev ve işyerlerinde su tahliyesi işlemleri sürüyor.

Esenyurt'ta dün etkili olan yağmur, sele neden oldu. Haramidere'nin yanında bulunan Pınar Mahallesi'ndeki birçok ev ve işyerini su bastı. Selde can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar oluştu. Dün yaşanan sel ile ilgili çalışmalar bugün de devam etti. İSKİ ve itfaiye ekipleri, bodrum katta bulunan dairelerde su tahliye işlemi yapıldı. Dairelerde bulunan eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Sel sonrası ise Haramidere'de akan suyun rengi siyaha döndü.

Görüntü dökümü:

---------------------Bir vatandaşın dükkanının önünü açmaya çalışması-İSKİ ve itfaiye ekiplerinin su tahliye çalışması-Kapıda bekleyen vatandaşlar-Dairelerde kullanılamaz hale gelen eşyaların çıkarılması

-Haramidere'de akan siyah su

- İstanbul