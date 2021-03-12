Son dakika gündem: Esenyurt'ta dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri polisi alarma geçirdi - Son Dakika

Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açan hırsızlık şüphelileri, bölgede hareketliliğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Avcılar'daki bir hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli kamyonetle kaçtı. Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri aracı durdurmak istedi. Bu sırada havaya ateş açarak kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kazımkarabekir Caddesi ve bağlı sokakları ablukaya alan polis ekipleri, kamyonu terk edilmiş şekilde buldu. Olay yerine gelen özel harekat polisleri aracın yakınlarındaki evlerde arama başlattı. Polis ekipleri, 662. Sokak'taki bir evde 1 kişiyi, bir şüpheliyi de kaçarken yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise Avcılar'da yakalandı.

Şüphelilerin aracı çekici yardımıyla emniyete götürülürken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.