ESENYURT'TA DUVAR İKİNCİ KEZ EVİN BALKONUNA ÇÖKTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA DUVAR İKİNCİ KEZ EVİN BALKONUNA ÇÖKTÜ

05.07.2022 13:42
ESENYURT'TA DUVAR İKİNCİ KEZ EVİN BALKONUNA ÇÖKTÜ

ESENYURT'ta, boş arsanın duvarı bitişiğinde bulunan zemin kattaki evin balkonuna çöktü.

ESENYURT'ta, boş arsanın duvarı bitişiğinde bulunan zemin kattaki evin balkonuna çöktü. Aynı duvarın geçen yıl da çöktüğü öğrenildi.

Esenyurt Yunus Emre Mahallesindeki arsanın duvarı, hemen bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki evin balkonuna çöktü. Olayda kimse yaralanmazken, balkon kullanılamaz hale geldi. Duvarın çöktüğü gören evdekiler panik yaşadı. Aynı arsanın duvarının yaklaşık yıl önce de çöktüğünü söyleyen ev sahibi Onur Öztürk, yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

"ÇOCUKLARIMA ZARAR GELECEK DİYE KORKUYORUM"

Ev sahibi Onur Öztürk, "Bu duvar daha önce de çöktü. İlk seferde de çocuklarım dışarıdaydı. Allah korudu bir şey olmadı. Bu olay olduğunda yine çocuklarım dışarıdaydı. Biz artık bu durumdan sıkıldık. Artık çocuklarıma zarar gelecek diye korkuyorum. Allah rızası için yetkililere sesleniyorum. Buna bir çözüm bulalım. Arsa sahibine ulaştık ama kimse yardımcı olmadı. Bir daha olmasından korkuyorum." dedi.

Görüntü dökümü: ----------------------Çökme sonrası balkonun hali-Balkonda oluşan hasar

-Çatlayan duvar


YORUMLAR
500
Sivas Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Esenyurt'ta Anıldı Sivas Katliamı'nda Hayatını Kaybedenler Esenyurt'ta Anıldı
Kaynak: DHA

Onur Öztürk, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA DUVAR İKİNCİ KEZ EVİN BALKONUNA ÇÖKTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:46:08. #1.12#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA DUVAR İKİNCİ KEZ EVİN BALKONUNA ÇÖKTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement