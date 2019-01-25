Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta E-5'te Yanyol Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

Esenyurt'ta E-5'te Yanyol Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı

47 dakika önce

5 karayolu Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek önce panelvan tipi araca sonra taksiye çarptı.

Esenyurt'ta E-5'te Yanyol Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
E-5 karayolu Esenyurt'ta bir motosiklet sürücüsü kontrol hakimiyetini kaybederek önce panelvan tipi araca sonra taksiye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken yan yolda uzun süre trafik durma noktasına geldi.

Kaza, E-5 Karayolu Güzelyurt Mevkisi Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 SE 2418 plaka sayılı motosiklet sürücüsü yanyolda seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü aynı şeritte giden bir ticari taksiye ardından da panelvan tipi minibüse çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale çarptığı araç sürücüleri tarafından yapıldı. Kısa süre sonra olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yanyolda trafik durma noktasına gelirken olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması ile devrilen motosikletin kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:17 Kaynak: İHA

Motosiklet, Esenyurt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sürücü Fren Yerine Gaza Bastı, Hafif Ticari Araç Uçurumda Asılı Kaldı 35 Saniyede 2 Bin Lira Çalan Hırsız Kamerada

Suriyeli İnşaat İşçisinden Seyyar Satıcıyı Hayatta Tutan Hamle Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:04:05. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta E-5'te Yanyol Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]