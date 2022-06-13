Esenyurt 'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı - Son Dakika

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