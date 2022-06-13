Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

13.06.2022 15:15

Esenyurt'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta sürücü belgesi olmayan ve kullandığı otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarpan sürücü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz sürücü Caner A. kullandığı 34 DSA 490 plakalı otomobille polis ekiplerinden kaçarken İnönü Mahallesi 348. Sokak'ta seyir halindeki 34 LJC 84 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Daha sonra savrulan otomobil, bir kafeye çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle kafe ile hafif ticari araçta hasar oluştu.

Polis ekipleri, kazanın ardından sürücünün yanındaki kişiyi olay yerinde, kaçan sürücüyü ise kısa süre sonra yakaladı.

Bu arada, kaza anı kafenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı
Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı

YORUMLAR
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü, otomobiliyle polisten kaçarken bir araç ve kafeye çarptı - Son Dakika
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