Esenyurt'ta ekmek almak için evden çıkan kız kayboldu; son görüntüleri kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ekmek almak için evden çıkan kız kayboldu; son görüntüleri kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta ekmek almak için evden çıkan kız kayboldu; son görüntüleri kamerada

6 saat önce

ESENYURT'ta, 3 gün önce ekmek almak evden için çıkan 15 yaşındaki Berfin Öğedik ortadan kayboldu.

Esenyurt'ta ekmek almak için evden çıkan kız kayboldu; son görüntüleri kamerada, System.String[]
ESENYURT'ta, 3 gün önce ekmek almak evden için çıkan 15 yaşındaki Berfin Öğedik ortadan kayboldu. Genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntülerinde arkasına bakarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay, Zafer Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Berfin Öğedik, ekmek almak için evden açıktı. Geri dönmeyince de anne Dilek Öğedik, baba Metin Öğedik'e haber verdi. Bunun üzerine polise giderek kayıp müracaatında bulundular. Berfin Öğedik'ten 3 gündür haber alınamazken, polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Gözyaşı döken anne Dilek Öğedik, "Okul toplantısına gittik. Toplantı bittikten sonra pazardan alışveriş yapıp eve geldik. Para verdim, 'Kızım git ekmek al gel' dedim, 'tamam anne' dedi gitti. Sonra gelmeyince biz de aşağıya indik baktık her yere ama bulamadık. Kızımın sokak alışkanlığı yok, telefonu yok. Bakkalın orada bir ileri bir geri koşuyor. Sanki onu birisi çağırıyor korkuyor koşuyor. Sonra daha da görülmedi. Bensiz bir yere gitmez, bir yeri bilmiyor. Görenler Allah rızası için, bize haber versin" dedi.

SON GÖRÜNTÜLERİ

Genç kızın son görüntüleri çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerinde, genç kızın arkasına baktıktan sonra telaşlı bir şekilde koştuğu görülüyor.


- İstanbul
Zafer Mahallesi, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:57 Kaynak: DHA
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