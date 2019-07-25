Esenyurt'ta ele geçirilen 271 milyon sahte dolar emniyetin avlusunda sergilendi

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Josef de Souza: Transfer teklifleri var

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilenler sergilendi

Bursa'da bir otobüsün içinde unutulan valizin içinden kaz çıktı

Hamile kediyi pitbulla parçalatan çocuklardan dehşete düşüren sözler: Ben seni vursam bile üzülmem