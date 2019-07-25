Esenyurt'ta ele geçirilen 271 milyon sahte dolar emniyetin avlusunda sergilendi

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Tarihin en büyük sahte dolar operasyonunda ele geçirilmişlerdi! Böyle sergilendi

Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı

Cinnet geçiren adam, eski eşine kurşun yağdırıp intihar etti! İşte o anlar

İçişleri Bakanlığı: 1'i gri kategoride olmak üzere toplam 5 terörist teslim oldu