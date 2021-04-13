Esenyurt'ta elektrik direğine çarpan araç takla attı - Son Dakika

Esenyurt'ta, D-100 Karayolu yan yolunda hafif ticari araç, elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kaza saat 14.45 sıralarında D-100 Karayolu yan yol Esenyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yoldan Beylikdüzü girişine bağlanmak isteyen 34 JZ 3443 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Kahraman, direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direğine çarptı. Elektrik direğine çarpan araç daha sonra takla atarak, yan yola devrildi. Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikameti üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, sürücü Kahraman yara almadan kurtulmayı başardı. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri çağrıldı. Otomobilin kaldırılması üzerine trafik normale döndü.

"ARABANIN TEKİ ÖNÜME KIRDI"

Bir otomobilin önüne kırdığı için kaza yaptığını söyleyen Kahraman, "Ben de direksiyonu kırdım. Ondan kurtulmak için hamle yaptım" dedi.