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Esenyurt'ta elektrik kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu
6 saat önce
Esenyurt'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:06 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta elektrik direğindeki kabloların ardı ardına patlaması paniğe neden oldu. Korku dolu anların yaşandığı patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Depo Durağı'nın bulunduğu bölgedeki elektrik direğinde bulunan kablolarda henüz bilinmeyen bir nedenle art arda patlamalar yaşandı. Patlamalar sonucu cadde üzerine kıvılcımlar saçılırken, sokakta bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kaldırımda yürüyen vatandaşların sağa sola kaçıştığı patlama anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
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