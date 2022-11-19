Esenyurt'ta elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde bomba gibi patladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde bomba gibi patladı

19.11.2022 09:19
Esenyurt'ta elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde bomba gibi patladı

Esenyurt'ta 4 yaşındaki bir çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine soktu.

Esenyurt'ta 4 yaşındaki bir çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine soktu. O sırada trafo çocuğun yüzünde patladı. Küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırılırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çınar S. isimli 4 yaşındaki çocuk elindeki çatalı binanın önündeki elektrik trafosuna soktu. O sırada trafoda patlama meydana geldi. Patlamanın içinde kalan küçük çocuk şok içinde etrafa koşturdu. Çevredeki vatandaşlar ve çocuğun ailesi, vücudunda yanıklar oluşan çocuğun yüzünü ve ellerini suyla yıkadı. Daha sonra aile çocuğu yoldan geçen bir arabaya bindirerek hastaneye götürdü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın yaşandığı trafoyu tamir ederek çevresine emniyet şeridi çekti. Olay sonrasında ise sokakta bulunan bazı binaların elektrikleri tamamen kesildi.

Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 4 yaşındaki Çınar S.'nin elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafonun patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu, kısa süre sonra trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor. O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor. Olay sonrasında anne ve babanın feryat ederek etrafa koşturdukları ve babanın küçük çocuğu kucaklayıp oradan uzaklaştığı görülüyor.

Olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, "Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektriği kestiler. Tamir yapıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde bomba gibi patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta elektrik trafosu 4 yaşındaki çocuğun yüzünde bomba gibi patladı - Son Dakika
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