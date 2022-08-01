Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı

01.08.2022 09:48

Esenyurt'ta eli silahlı bir grup, madde satışı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan başka bir grubun evini bastı.

Esenyurt'ta eli silahlı bir grup, madde satışı nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan başka bir grubun evini bastı. Sokak ortasında tehditler savuran şahıslar karşı tarafa ait evi ve iki arabayı kurşun yağmuruna tuttu. Olayda bir kişi yaralanırken, yaşanan o saldırı ise anbean kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir grup şahıs, madde satışı nedeniyle başka bir grupla tartıştı. Bir süre sonra ellerine silah alan şahıslar, karşı tarafın yaşadığı mahalleye gelerek ortalığı savaş alanına çevirdi. Bağıran ve tehditler savuran şahıslar, tartıştıkları grubun evini ve iki aracı kurşun yağmuruna tutarken, bir kişiyi de silahla yaraladı. Olayın ardından iki şahıs kayıplara karışırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Saldırganlar kıs kıvrak yakalandı

Yaşanan olayın ardından silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, çok geçmeden Zafer T. ve Mahmut Ç. isimli iki saldırganı yakaladı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenilirken, yaşanan o saldırı anları ise çevrede bir vatandaşın cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu: 1 yaralı - Son Dakika
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