Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi - Son Dakika
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Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi

13.05.2022 22:48

Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi Esenyurt Belediyesi, askere gitmek isteyen engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi.

Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, askere gitmek isteyen engelli gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi. Özel gençlerin sahne aldığı gecede asker adaylarının ellerine kına yakıldı.

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki özel gençler için temsili asker eğlencesi düzenledi. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan temsili asker eğlencesine Belediye Bakan Yardımcısı Halis Şimşek, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Esenyurt temsilcileri, Engelsiz Sanat Derneği, Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve çok sayıda engelli bireyin ailesi katıldı. İBB Mehteran Takımı ve Esenyurt Belediyesi'nin Engelsiz Sanat Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin sahne aldığı programda şarkılar eşliğinde gösteriler yapıldı. Kına eğlencesinde Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Günnur Yıldırım ve asker aileleri gençlerin avuçlarına kına yaktı. Bir günlük askerlik görevi yapmak üzere engelli çocuklarını askere uğurlayacak olan anne ve babalar, kına yakılırken duygulu anlar yaşadı.

"Birlikte çaba göstermeliyiz"

Geçmişte Esenyurt'taki plansız yapılaşmadan dolayı engelli bireylerin de gözardı edildiğine değinen Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, engelli bireylerin günlük yaşamlarındaki zorlukları dile getirdi. Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin engelliler için el ele vererek çalışma yapması gerektiğini ifade eden Şimşek, "Yaşamı daha kolay, daha yaşanabilir hale getirmek için birlikte çaba göstermeliyiz" dedi.

Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi
Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi
Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi
Esenyurt'ta engelli gençler için temsili asker eğlencesi

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Kaynak: İHA

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