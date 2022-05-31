Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

31.05.2022 20:04
Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı

Esenyurt'ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt Süleymaniye Mahallesinde meydana gelen olayda, M.A.B. isimli şahıs 10 yaşındaki erkek çocuğunu taciz ettiği iddiası ortalığı karıştırmış, polis ekipleri linç edilmek istenen tacizciyi Bulut Camisine götürerek korumaya çalışmıştı. Olayların yatışmasının ardından M.A.B. isimli tacizci emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan tacizci M.A.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta erkek çocuğunu taciz eden şahıs tutuklandı - Son Dakika


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