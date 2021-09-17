ESENYURT'TA EROİN YAPIMINDA KULLANILAN 893 KİLOGRAM ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ESENYURT'TA EROİN YAPIMINDA KULLANILAN 893 KİLOGRAM ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ
17.09.2021 11:07
ESENYURT'ta depoya düzenlenen baskında eroin üretiminde kullanılan 893 kilogram 900 gram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi.
ESENYURT'ta depoya düzenlenen baskında eroin üretiminde kullanılan 893 kilogram 900 gram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, operasyon anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül Salı günü Esenyurt'ta bulunan bir depoda eroin maddesinin imalatı için kullanılan asetik anhidrit bulunduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, deponun bulunduğu adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda 893 kilogram 900 gram asetik anhidrit maddesi ele geçirildi. Önceki gün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika 12:52 EYP'li saldırıda yara almayıp bir süre hayatını kaybeden asker, 19 ay sonra şehit sayıldı 12:40 Cristiano Ronaldo'nun şutu sonrası bayılan kadın yaşadıklarını anlattı: Öldüğümü sandım 12:26 Buket Aydın, canlı yayında aldatıldığını anlattı: İhaneti mesajla yakaladım 12:12 Yumurtanın tazeliği nasıl anlaşılır? 55 yıllık ustadan görülmemiş "dönme" yöntemi 12:06 Brezilya'da koca şiddeti! Eşi tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı 11:46 YouTuber Tolga Özuygur, derisinin altına çip yerleştirdi 11:23 Deniz otobüsünde tacize uğrayan kadın, yaşadıklarını anlattı: Elini pantolonumun içine sokmaya çalıştı 11:16 Son Dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan bayi ve galericilere gözdağı: İddialar doğruysa yaptırımı ağır olur