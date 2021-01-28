Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi

28.01.2021 10:58

Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 200 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi

İSTANBUL - Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 200 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

ESBİM, Esenyurt'ta faaliyet gösteren sektörün öncü teknoloji firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan mülakatlara 300 kişi katıldı. Adaylar içerisinden uygun bulunan 200 kişi, belirlenen kadrolarda istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Hasta Nakil Ambulansı, sağlık çalışanları ve zabıta ekipleri alanda hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES koduna bakılarak alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda, oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

"Mülakatlarda pandemi kurallarına uyuluyor"

Mülakatların, pandemi kurallarına uygun olarak yapıldığını söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, "İlçemizde sektörün öncü teknoloji firmalarından biri için 200 kişilik mülakat gerçekleştirdik. Mülakatlara katılan 300 aday içerisinden uygun bulunan 200 kişi işe alındı. Bunların içerisinde hem mavi yaka hem de beyaz yaka bulunmakta. Elektrik elektronik mühendisi gibi mühendis kadrolarında da yerleşimi sağlayacağız. Pandemi sürecinde sağlığı ön planda tutarak, kişiye özel kalem, dezenfektan ve su dağıttık. Sağlık ekibimiz eşliğinde, vatandaşlarımıza ateş ölçümü yaparak içeriye alıyoruz. Pandemi kurallarına uyarak mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz" dedi.

"2020 yılında 11 bin 190 kişiyi istihdam ettik"

2020 yılında, ESBİM aracılığıyla 11 bin 190 kişiyi iş sahibi yaptıklarını belirten Boduroğlu şöyle devam etti, "2020 yılında, Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un 10 bin istihdam hedefi vardı. ESBİM olarak, 11 bin 190 kişiye istihdam sağladık. Önceliğimiz Esenyurt olmakla birlikte yakın çevredeki ilçelerden de başvuru alıyoruz. ESBİM'i duyan uzak ilçelerden, hatta il dışından bile talep geliyor. Bu bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Ayrıca 'Yılın En İyi Birimi' ödülüne layık görüldük. Bu, bize onur ve gurur veriyor. İş arayan vatandaşlarımızı ve işverenlerimizi ESBİM'e bekliyoruz."

ESBİM ile birlikte çalıştıklarını ifade eden firmanın İnsan Kaynakları Yöneticisi Özgür Balkıs, "Bize bu fırsatı tanıyan Kemal Deniz Bozkurt Başkanımıza, Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Bey'e ve ESBİM çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Senede, 400'e yakın istihdamı ESBİM bünyesinden sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi
Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi
Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi
Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi

Esenyurt Belediyesi, İşsizlik, Esenyurt, İstihdam, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta, ESBİM aracılığıyla 200 kişi daha istihdam edildi - Son Dakika


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