Çocuklarını görmek isteyen eski karısını satırla kovaladı

Esenyurt'ta eşinden ayrılan kadın, çocuklarını görebilmek için eski kocasının çalıştığı kasap dükkanına girdiğinde satırla kovalandı. Görüş günü olduğunu belirtmesine rağmen eski kocası tarafından tehdit edilen kadın büyük bir şok yaşarken, adamın elindeki satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre dört yıl önce eşinden boşanan Y.T. isimli kadının çocukları, bir yıl önce ekonomik sorunları sebebiyle mahkeme kararıyla babalarının yanında verildi. Çocukların velayeti eski kocasında olan Y.T, ayda iki kez görüş hakkı olmasına rağmen üç aydır göremediği evlatları için arkadaşıyla birlikte eski eşinin kasap dükkanına girdi. İçeri girdiğinde eski kocasına görüş günü olduğunu ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen kadın, eski eşi tarafından tehdit edildi. Bir süre sonra eline aldığı satırla eski karısına ve onun arkadaşına doğru yürüyen adam, "Çık dışarıya, dükkanımdan çıkın. Patlatırım" diye bağırarak onları kovdu. Çocuklarını göremeden dükkandan kovulan Y.T. büyük bir şok yaşarken öfkeli adamın satırla tehditler savurduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eşinden ayrılan kadının ve arkadaşının kasap dükkanına girerek eski kocasından çocuklarını istediği ve adamın eline satır alarak hakaret ve tehditlerle kendisini kovduğu görülüyor. - İSTANBUL