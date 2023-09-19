Esenyurt'ta Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Ramazan D. adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetten sevki esnasında, "Pişmanım" dediği görüldü.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda Ramazan D. (50) isimli şahıs, tartıştığı eşi Peri D.'yi (50) bıçaklayarak öldürmüş, olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli sorgulanmak üzere, Gayrettepe'de bulunan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Sorguda susma hakkını kullandı, çıkışta "Pişmanım" dedi
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alınan zanlının burada resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandığı öğrenildi. Ramazan D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının yönelttiği sorulara ise "Pişmanım" diyerek cevap verdiği görüldü. - İSTANBUL
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