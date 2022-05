Esenyurt'ta eşini boğarak öldüren koca hakim karşısına çıktı

Sanık yatak odasında bulduğunu iddia ettiği erkek iç çamaşırı parçasını mahkeme heyetine gösterdi

Müşteki avukatı "Cezaevine o iç çamaşırını sokması mümkün değil"

İSTANBUL - Esenyurt'ta tartıştığı eşi Melike Can'ı boğarak öldüren Sebahattin Can hakim karşısına çıktı. Sanık Can savunması esnasında yatak odasında bulduğunu iddia ettiği erkek iç çamaşırından bir parçayı mahkeme heyetine gösterdi. Müşteki avukatı ise, duruşmanın bitmesinin ardından, sanığın erkek iç çamaşırı savunmasına değinerek, böyle bir şey bulsa bile cezaevine bunu sokmasının mümkün olmadığını belirtti. ilk celsede açıklanan mütalaada sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Esenyurt'ta 27 Eylül 2021'de Sebahattin Can, tartıştığı eşi Melike Can'ı çocuğunun gözlerinin önünde boğarak öldürmüştü. Sebahattin Can ardından yaşadığı apartmanın penceresinden "Eşimi öldürdüm polisi arayın" şeklinde bağırmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Sebahattin Can'ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sebahattin Can ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya maktul Melike Can'ın ailesi de katıldı.

"Hasbelkader evlendik"

Savunması sorulan tutuklu sanık Can, Trabzon'dan İstanbul'a geldiğini söyleyerek "Hasbelkader evlendik 2015 yılında. İyi giden evliliğimiz vardı. Sonra eşim bir trafik kazası geçirdi 2021 yılında ondan sonra psikolojik olarak etkilendi. Eşim diyaliz hemşiresiydi. İş yerinde de problem yaşadı bir hastanın ölümü ile ilgili onu sorumlu tuttular. Sonra eşim işi bıraktı" dedi.

"O gün bir anormallik vardı"

Eşinin kullandığı telefonun ekranından fotoğrafını kaldırdığını söyleyen sanık "Arıyordum telefonları açmıyordu. En sonunda bir gün eve gittim kapıyı açmadı. Ben eşime 'İstanbul'dan gidelim Melike ne olduysa oldu' dedim. Sonra bir araç ayarladım. Araç ile Trabzon'a gitmek için anlaştık para lazım oldu bu nedenle. Eşimin kartından para çekmek istedim ama bana kartlarının bloke olduğunu söyledi. O gün bir anormallik vardı" şeklinde konuştu.

"Ben Melike'nin boğazını sıktım hareketsiz kalınca kalp masajı yaptım"

Sanık savunmasının devamında "Melike bana evde 'ablan ölecek' dedi. Ben 'ne saçmalıyorsun' dedim. Sonra birileri ile mesajlaşıyordu. 'Abi' dediği gibi vardı sürekli beni ona kötülüyordu. Telefondaki abisine 'gelin' diyordu. Sonra ben telefonu almaya çalıştım elinden. Bu sırada boğuşmaya başladık olay oldu. Ben Melike'nin boğazını sıktım. Sonra hareketsiz kalınca kalp masajı yaptım. Polisi aradım ve annem ile görüştüm. Salonun camını açıp 'eşim fenalaştı 112'yi arayın' dedim" ifadelerini kullandı.

Sanık erkek iç çamaşırı olduğunu iddia ettiği kumaş parçasını gösterdi "yatak odamda buldum" dedi

Mahkeme başkanının "eşinin seni aldattığını mı düşünüyorsun?" sorusunun ardından sanık erkek iç çamaşırı olduğunu iddia ettiği kumaş parçasını çıkarak mahkeme heyetine gösterdi ve 'yatak odasında bunu buldum' dedi.

Sanık avukatı "akıl sağlığı yerinde değil ama sanık kabul etmiyor" dedi

Sanık avukatı ise savunmasında müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını ancak kendisinin bunu kabul etmediğini söyleyerek "Müvekkilim karakolda kendisine ilaç ya da uyuşturucu madde verildiğini söyledi" dedi.

"Sanığın 4 tane sabıkası vardır"

Müşteki avukatı ise "Sanık maktulü ölümle tehdit etmiştir. 4 tane sabıkası vardır. Daha önce başka birilerine şiddet uyguladığı yönünde kayıtlar var" şeklinde beyanda bulundu.

Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı maktul Melike Can'ın resmi nikahlı eşi olan sanık Sebahattin Can ile arasında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmalar yaşadığını, olay günü de yaşanan tartışma neticesinde sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkıp boğmak suretiyle öldürdüğünü belirtti. Mütalaada, sanık Sebahattin Can hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Ben düzgün geldim dürüst geldim"

Söz verilen sanık "Pişmanım. Ben düzgün geldim, dürüst geldim hiçbir zaman oynamadım. Neyse" dedi.

Mahkeme sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşmanın bitmesinin ardından müşteki avukatı sanığın "yatak odamda erkek iç çamaşırı buldum" savunmasına değinerek, böyle bir şey bulsa bile cezaevine bunu sokmasının mümkün olmadığını belirtti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul Melike Can ile sanık Sebahattin Can'in resmi nikahlı evli oldukları, aralarında bir süreden beri anlaşmazlık ve tartışmaların yaşandığı belirtilmişti. Sanık ile maktulün 27 Eylül 2021'de Esenyurt'taki evlerinde tartışma yaşandığı aktarılan iddianamede, sanığın maktulün boğazını elleriyle sıkarak boğarak öldürdüğü açıklanmıştı.

Maktul Melike Can'ın arkadaşı olan Fatma isimli vatandaş ise soruşturma çerçevesinde alınan beyanında "3 hafta kadar önce dışarda birlikte dolaşırken, sanık Melike'yi arayarak hakaret etti. Melike 'bu adam beni tehdit ediyor beni öldürecek' dedi" şeklinde beyanda bulunmuştu. Sanık Sebahattin ise ifadesinde olay günü maktül ile tartıştıklarını ve ne yaptığını hatırlamadığını söylemişti.

İddianamede, sanık Sebahattin Can'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.