Esenyurt'ta eşini silahla öldüren şahıs intihar etti

Esenyurt'ta tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs ardından aynı silahla intihar etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA KENDİNİ VURDU

Olay, saat 19.15'te Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Müslüm Özer, eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bir süre sonra Müslüm Özer evindeki silahla eşini vurdu, daha sonra kendine ateş etti.

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokak polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek kapatılırken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.