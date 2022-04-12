ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI - Son Dakika
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ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI

12.04.2022 14:25

ESENYURT'ta, marketten telefon çaldıkları iddia edilen hırsızların peşinden koşan telefonun sahibi, şüphelileri durdurmak için otomobillerine bindi.

ESENYURT'ta, marketten telefon çaldıkları iddia edilen hırsızların peşinden koşan telefonun sahibi, şüphelileri durdurmak için otomobillerine bindi. Otomobil hareket edince kocasının kaçırıldığını düşünen kadın ise sopayla aracın camlarına vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim Halil'in cep telefonu markette otururken, otomobille gelen kişiler tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını gören Halil, hırsızları durdurmak için araçlarına bindi. Kocasının kaçırıldığını düşünen Halil'in eşi sopayla otomobilin camlarını kırdı. İbrahim Halil bu sırada araçtan inerken, ortalığın karışmasından faydalanan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI
ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI
ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA EŞİNİN KAÇIRILDIĞINI SANDI; OTOMOBİLİ PARÇALADI - Son Dakika
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