Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu

7 saat önce

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu.

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu, System.String[]

Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi kendini eve kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Kesici aletlerle kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşı sonunda ikna edilerek hastaneye kaldırıldı. Şahısın daha öncede 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.


Olay, saat 12.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ciğerci dükkanı olduğu öğrenilen Murat Ç. (40), bir süredir işlerinin yolunda gitmemesi üzerine bunalıma girdi. Evli ve 2 çocuk babası olan şahıs, eşiyle sorun yaşamaya da başladı. Murat Ç., evde karısı ve çocuklarının olmadığı bir zamanda intihar girişiminde bulundu. Vücudunun bazı yerlerine kesici aletlerle zarar veren adamı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Müzakereci polis ikna etti


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ikna etmeye çalıştı. Başarılı olamayan sağlık ekipleri şahsı ikana edemeyince olay yerine müzakere polis ekibi çağrıldı. Apartman dairesine gelen müzakereci polis, Murat Ç.'yi uzun süren çabaları sonucu ikna ederek kapıyı açtırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, hastaneye kaldırıldı. Murat Ç.'nin daha önce aynı sebeplerden dolayı 2 kere daha intihara kalkıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

Pınar Mahallesi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İntihar mı cinayet mi? Kimya profesörü, balkondan düşerek hayatını kaybetti
Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta eşiyle sorun yaşayan bir kişi intihar girişiminde bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]