Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
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Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandıİSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
İSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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