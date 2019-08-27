Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı
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Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

28 dakika önce

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandıİSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Esenyurt'ta eski eşi tarafından vurulan kadın ağır yaralandı

İSTANBUL - Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda Mukaddes D. eski eşi tarafından silahla vurularak yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:47 Kaynak: İHA
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