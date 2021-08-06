Üye Girişi
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı - Son Dakika

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

06.08.2021 09:07

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı Esenyurt'ta hem hırsızları kovaladı hem cep telefonu kamerası ile kaydetti Girdikleri dükkanda inşaat firmasına ait malzemeleri çalan iki hırsız, yakalandıkları esnaf tarafından metrelerce kovalandı Esenyurt'ta bir binanın asansör...

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

Esenyurt'ta hem hırsızları kovaladı hem cep telefonu kamerası ile kaydetti

Girdikleri dükkanda inşaat firmasına ait malzemeleri çalan iki hırsız, yakalandıkları esnaf tarafından metrelerce kovalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına giren hırsızlar, inşaat firmasına ait malzemeleri çalarken tekel bayii işleten esnafa yakalandı. Metrelerce hırsızları kovalayan esnaf, o anları da kaydederken, yakaladığı hırsızları polise teslim etti.

Olay, 4 Haziran Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi bir binanın asansör boşluğundan bodrum katına girerek inşaat malzemesi çaldı. Bu sırada üst katta tekel bayi işleten Süleyman Köse gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna bakınca şahısları fark etti. Hırsızlık yapmaya çalışan kişiler, fark edildiklerini anlayınca çaldıkları malzemelerle beraber kaçmaya başladı. Hırsızların kaçtığını gören Köse, hırsızların peşlerinden koşmaya başladı. Metrelerce süren kovalamaca sonunda hırsızlık şüphelileri çevredeki esnafında yardımı ile yakalandı ve polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüpheliler ardından mahkemeye sevk edildi.

Hırsızları yakalayan esnaf Köse, yaşanan anları anlatarak, "Ben işyerinde çalışıyordum, gelen sesler üzerine aşağı inip bina boşluğuna baktığımda, iki şahısın ellerinde çantalarla binanın boşluğundan çıktıklarını gördüm, müdahale etmeye çalıştım ancak şahıslar kaçmaya başladılar. Ben de şüphelenerek arkalarından koşmaya başladım. Yaklaşık beş on dakika kovaladıktan sonra çevredeki esnafın da yardımı ile yakaladık. Ancak şahıslar 'biz hırsız değiliz sadece orda uyuduk eşyalarımız oradaydı' diyerek kendilerini savundular. Fakat çantalarını açtığımızda inşaat malzemelerini çaldıklarını gördük ve hırsızları polis ekiplerine teslim ettik. Daha sonra polis ekipleri ile beraber karakola gittik ve mal sahibi de gelip şikayetçi oldu" dedi.

Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı
Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı

Esenyurt, İnşaat, Polis, Esnaf, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı 09:52 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki 09:34 Gönderdiği yardım araçlarının üzerine adını yazdıran Süreyya Yalçın'a büyük tepki Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı 09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir 09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı 09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan 09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi 00:14 Muslera'nın hataları taraftarın sabrını taşırdı! Deneyimli eldiven istenmeyen adam ilan edildi Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı 21:58 Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı

Son Dakika Haberleri
09:51 Kamyon, metrobüs bariyerlerine çarptı! Bakırköy'de 2 şerit trafiğe kapatıldı
09:49 Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor
09:23 Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı
09:19 Son Dakika! Manisa Soma'da yolcu otobüsü ve tırın çarpması sonucu 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı
09:17 Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?
09:15 Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk'tan açıklama: Görevim bugün itibarıyla nihayetlenmiştir
09:13 TikTok fenomeninin şakası kötü bitti! Taksim Meydanı'nda vatandaşlardan tepki topladı
09:10 MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı
09:07 Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa eden Ziya Selçuk sosyal medyada gündem oldu
09:04 Halk TV canlı yayınını basıldı! Bir grup insan "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek canlı yayına saldırdı
Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor Milas Belediye Başkanı'ndan uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne ilerliyor         
09:53
Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı, 8,54'ten işlem görüyor         
09:50
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir? Ziya Selçuk'un yerine yeni Milli Eğitim Bakanı olarak seçilen Prof. Dr. Mahmut Özer kimdir?         
09:17
Orman yangınlarından etkilenen yerler için Orman yangınlarından etkilenen yerler için "mücbir sebep hali" ilan edildi, vergi yükümlülükleri ertelendi         
09:13
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk istifa etti, yerine Bakan Yardımcısı Mahmut Özer atandı         
02:36
Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor         
22:25
Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi         
21:38
Hakan Sabancı için Hakan Sabancı için "Beni böceklerin içine attı" diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor         
20:11
Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu         
18:33
Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu         
18:11
Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu         
17:57
Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım Sedat Peker'den Ümitcan Uygun paylaşımı: Neden tutuklanmadığını anlatacağım         
17:55
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı 9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden aşağı attı         
17:01
Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi Evinde ağzından kan gelmiş halde bulunan Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi         
15:00
Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı Görenler şaşkınlık geçiriyor! Yangında küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerimler yanmadı         
14:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 10:03:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta esnaf, hırsızları metrelerce böyle kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement