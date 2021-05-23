ESENYURT'TA ESNAF VE MÜŞTERİLER ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA 4 YARALI - Son Dakika

Sopa, tabela ve plastik borularla birbirlerine saldırdılar.

Ömer ÇETİN ASLAN İSTANBUL, (DHA) ESENYURT'ta esnaf ve müşteriler arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sokak kavgasına dönüştü. Sopa, tabela ve plastik borularla birbirlerine saldıran taraflardan 4 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi 239. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde esnaf ile müşteriler, alacak verecek konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından taraflar, sokak üzerinde birbirlerine çevreden buldukları sopa, tabela ve plastik borularla vurmaya başladı. Kavganın şiddetin yükseldiği anlarda kafasına darbe alarak yere düşen bir adama, sopayla defalarca vuruldu. Bir süre daha devam eden kavga sonucunda 4 kişi yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri gözaltına aldı. Kavgada yaralananlar ise, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Yaşanan kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.