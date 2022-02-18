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ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI - Son Dakika

ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI

18.02.2022 10:47

ESENYURT'ta, 2 restoranda işe başlayıp motosiklet çalan hırsız, bu sefer farklı bir yöntemle yine motosiklet çaldı.

ESENYURT'ta, 2 restoranda işe başlayıp motosiklet çalan hırsız, bu sefer farklı bir yöntemle yine motosiklet çaldı.

Olay, geçen Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir caddede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçının siparişini götüren motokurye, daha önce iki restoranın motosikletini çalan Kaan Ç. ile karşılaştı. Kuryenin kullandığı motosikletten alacağını söyleyen Kaan Ç., çalışana denemek için sürüp süremeyeceğini sordu. Kuryenin 'Olur" demesi üzerine motosikleti alan Kaan Ç., olay yerinden uzaklaştı. Aradan geçen saatlerin ardından Kaan Ç. dönmeyince iş yeri sahibi Yücel Cimşit, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çalışanı ile beraber polis merkezine giden Cimşit, hırsızın Kaan Ç. olduğunu tespit etti. Polisler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuryenin motosiklet ile siparişe gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'MOTOSİKLETİ ALIP GİDİYOR"

Yaşananları anlatan Yücel Cimşit, 'Motokuryemiz sipariş götürüyor. Bu Kaan denilen çocuk da dışarıdan buraya sipariş getiriyordu. Farklı bir firmada çalışıyor. Çocuğu da göz aşinalığımız var. Yolda bununla karşılaşıyorlar. Kaan, 'Motosikletten alacağım. Bir tur binebilir miyim' Gidişine bakmak istiyorum' demiş. Motosikleti alıp gidiyor. Diğer kişiler de mağdur durumda" dedi.

ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI
ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI
ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI

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Motosiklet, Esenyurt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA ESNAFIN KABUSU OLAN HIRSIZ YİNE MOTOSİKLET ÇALDI - Son Dakika


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