Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi

26.08.2022 18:56
Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi.

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi. Akçaburgaz Deresinde bir köpek akıntıya kapılıp sürüklendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükseldi, Akçaburgaz Deresi'nde ekipler önlem aldığı görüldü. Akçaburgaz Deresi'nde akıntıya kapılan bir köpeğin suya kapılıp sürüklendiği görüldü. Köpek bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Esenyurt, İstanbul, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta suyu yükselen derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi - Son Dakika
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