Su taşkınları yaşandı, derede akıntıya kapılan köpek sürüklendi

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi.

Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanırken, derelerin suyu yükseldi. Akçaburgaz Deresinde bir köpek akıntıya kapılıp sürüklendi. Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul beklenen sağanak yağış, akşam saatlerinde Esenyurt, Arnavutköy ve Çatalca bölgelerinde etkisini gösterdi. Sağanak nedeniyle Esenyurt'ta bazı sokaklarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Kısa süreli etkili olan yağış nedeniyle derelerin suyu yükseldi, Akçaburgaz Deresi'nde ekipler önlem aldığı görüldü. Akçaburgaz Deresi'nde akıntıya kapılan bir köpeğin suya kapılıp sürüklendiği görüldü. Köpek bir süre sonra gözden kayboldu. (Erdal Can İçelli - İHA)

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