Üye Girişi
Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası - Son Dakika

Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası

17.11.2021 08:52

Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası Esenyurt'ta ev almak için emlakçıya 20 bin lira kaparo veren kadın, evin bir başkasına satıldığı öğrendi Verdiği kaparo bedeli de iade edilmeyen kadın, dolandırıldığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı Esenyurt'ta ev almak isteyen...

Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası

Esenyurt'ta ev almak için emlakçıya 20 bin lira kaparo veren kadın, evin bir başkasına satıldığı öğrendi

Verdiği kaparo bedeli de iade edilmeyen kadın, dolandırıldığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ev almak isteyen bir kadın, iddiaya göre 20 bin lira kaparo bedeli vermesine rağmen ev başkasına satıldı. Ödediği 20 bin lirayı emlakçıdan geri isteyen kadın hem ret cevabı aldı hem de hakaret işitti. Dolandırıldığı söyleyen emlakçı mağduru Emine Polat, konuyu yargıya taşıdı.

Olay, geçtiğimiz ay Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre Emine Polat isimli kadın Üçevler Mahallesi'nde görüp beğendiği ev için bir emlakçı firmasıyla anlaştı. Evi ekspertiz dahi gösteren Polat, 20 bin lirayı emlak firmasına verdi. Tapu işlemlerini yapmaya gittikleri gün Polat'a bir bahane sunan satıcılar erteleme teklifinde bulundu. Yaşanan ertelemenin uzaması sonrası satın almak istediği eve giden Polat, evde bir başkasının oturduğunu gördü. Olaydan sonra Polat, emlak ofisine giderek satıcılar ile tartıştı. İddiaya göre Polat istemesine rağmen kaparo olarak verdiği 20 bin lira kendisine iade edilmedi ve hakaret edildi. Olaydan sonra mağdur kadın savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan olayları anlatan Polat, emlak şirketine gidip sözleşme yaptıklarını ve kaparo karşılığında kendisinden 20 bin lira alındığını belirterek, " Evi başkasına sattıklarını öğrendim. 8 ay boyunca beni oyaladılar. Eve bir gittim İranlı bir kadına satmışlar evi. Ofislerine gittim başka bir emlakçı satmış bizim haberimiz yok diyorlar. Ben ofislerine gittim paramı iade edin dedim. 215 bin liraydı aldığım daire 20 bin lira kaparo verdim. Bunların kendi savunmaları ise sen tapuya gelmedin biz tapuya başvuru yaptık hizmet bedelini alırız içinden diyorlar. Tamam hizmet bedelini alın diyorum. Bana bir mesaj göndermişler tapu başvurusu yaptık diye. Onu da bilenlere gösteriyorum onlarda bunun orijinal bir görüntü olmadığını söylüyorlar" dedi.

"İnternette aynı firma hakkında birçok şikayet var"

Evi yapan firma ile görüştüğünü de söyleyen Polat, " Dava açtım. Savcılığa nitelikli dolandırıcılık suç duyurusunda bulundum. Noter'den ihtar çektirdim. Hiçbir şekilde umurlarında değil. Ofislerinde beklerken darp edildim bir çalışanları tarafından. İnternetten araştırdığım kadarıyla aynı firma hakkında birçok şikayet var. Beni oyalamaya çalışıyorlar. Sürekli oyalama derdindeler. Biz müteahhite parayı verdim dedim. Müteahhitle de konuştum o da ben tapu vermeden asla böyle bir şey talep etmem diyor" diye konuştu.

Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası
Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası
Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası
Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası

Esenyurt, Hakaret, Emlak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi 08:56 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli 08:50 Cemil Çiçek'ten yüzde 50+1 açıklamalarına tepki gösteren Devlet Bahçeli'ye yanıt: Konunun nasıl gündeme geldiği belli Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi 08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti 08:07 Erdoğan, Karamollaoğlu'nu yalanladı ve iade-ziyaretini iptal etti Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri 07:22 Dünya Kupası'na giden yol zorlu olacak! İşte A Milli Takım'ın play-off turundaki rakipleri Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi 01:22 Demet Akalın, hamile dedikodularından sonra saklamaya çalıştığı göbeğine açıklık getirdi
Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı 20:37 Çorum'da beklenen yağış bu yıl yaşanmadı! Barajların doluluk seviyesi yüzde 7'ye düştü, 30 günlük içme suyu kaldı Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak 16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak

Son Dakika Haberleri
08:57 ABD ordusundan geleceği görecek cihaz
08:55 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in bebek beklediği iddia edildi
08:53 Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin
08:48 Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu
08:46 Kulüp dizisi Netflix'in en çok izlenenlerinde: 7 milyon 860 bin saat izlendi
08:29 Zorunlu deprem sigortası artırıldı
08:28 Demir direğe çarpıp takla attı: 3 ölü, 3 yaralı
08:25 Elektrikte kademeli tarife dönemi başlıyor
08:21 Harry Potter ekibi geri dönüyor
08:09 İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim
ABD ordusundan geleceği görecek cihaz ABD ordusundan geleceği görecek cihaz         
08:57
Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin Koronavirüsün etkisi devam ediyor! Toplumun bir kısmı hala tedirgin         
08:53
Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu Süleyman Soylu'dan Sezai Karakoç paylaşımı geldi! Sosyal medya bu olayı konuştu         
08:48
İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim İktidar partisinde yeni strateji ekibi: İşte o 6 isim         
08:09
"28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin "28 Şubat'ın yaraları kapatıp helalleşeceğiz" diyen Kılıçdaroğlu'na Çetin Doğan'ın eşinden tepki: Generallerden helallik istesin         
07:23
Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı Karadağ'ı deplasmanda deviren A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Play-Off'larına katılmaya hak kazandı         
07:19
Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler arka arkaya geliyor! İstifa çağrıları yükseldi         
22:32
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz Jeff Bezos: Dünya'yı sadece tatil için ziyaret edeceğiz         
16:02
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı         
15:52
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 09:08:11. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta ev almak isterken 20 bin lira dolandırıldı iddiası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement