Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Ev Arkadaşlarının Kanlı Kavgası

Esenyurt'ta Ev Arkadaşlarının Kanlı Kavgası

39 dakika önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen evde arkadaşı Özbekistan uyruklu 2 genç, bıçaklı kavgaya tutuştu.

Esenyurt'ta Ev Arkadaşlarının Kanlı Kavgası, System.String[]
Ersan SAN/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen evde arkadaşı Özbekistan uyruklu 2 genç, bıçaklı kavgaya tutuştu. Polis ve sağlık ekiplerince götürülürken ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalışan iki genç, polis gözetiminde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Örnek Mahallesi 1604 Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Özbekistan uyruklu 2 genç, birlikte oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavga sırasında bıçak da kullanan gençler birbirlerini yaraladı. Gençler, evden çıkarak apartman merdivenlerinde de kavgayı sürdü. Apartman sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini gören gençler, evlerine girerek kapılarını kapattı. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna olan gençler, kapıyı açtı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 2 genç, ambulansa alındı. Gençler, ambulansın içinde arbede çıkarıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, ambulansta eşlik ettikleri yaralı gençleri hastaneye götürdü. Polis gözetiminde hastanedeki tedavileri süren gençlerin sınır dışı işlemleri için İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. Apartman sakinleri gençlerin kaldığı dairenin emlakçı tarafından yabancı uyruklu kişilere kiralandığı, bu nedenle huzursuz olduklarını ve çocuklarını bina içinde bırkmaya kortuklarını ifade ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:41 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı Germania Havayolları İflas Başvurusunda Bulundu

Palu Ailesi Hakkında Kamu Davası Açmaya Yeterli Delil Olduğu Gerekçesiyle İddianame Hazırlandı Başlarına 66 Milyon 900 Bin Lira Ödül Konulan FETÖ Firarileri, Bakanlığın Terör Listesine Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Ev Arkadaşlarının Kanlı Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]