Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı

11.07.2022 19:09
Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta ev ve iş yerlerinde sağanak sonrası oluşan su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta ev ve iş yerlerinde sağanak sonrası oluşan su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak sonrasında Esenyurt ilçesinde Haramidere'nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarının desteğiyle konut ve iş yerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlara psikolojik destek hizmetleri veriliyor, cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları sürüyor.

Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta "zarar tespit" çalışmaları tamamlandı, iş yerlerindeki tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Yapılan tespitlerde azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankasına yatırıldı ve gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.

Bugün itibariyle devlet tarafından zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3 milyon 21 bin lira ödendi.

Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam ediliyor.

AFAD Koordinasyonunda başlatılan çalışmalar, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek AFAD Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları ( Kızılay, İHH) ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülüyor.

Valilik açıklamasında çalışmalarda görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür edildi.

YORUMLAR
500
Altyapı yetersizliğinin vurduğu Esenyurt'ta yaralar sarılıyor! İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından günler sonra İBB de yardım kararı aldı Altyapı yetersizliğinin vurduğu Esenyurt'ta yaralar sarılıyor! İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasından günler sonra İBB de yardım kararı aldı VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ VALİ YERLİKAYA: 128 DAİRE, 12 İŞ YERİ, 3 FABRİKA SU BASKININDAN ETKİLENDİ
Kaynak: AA

Esenyurt, AFAD, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 19:15:25. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement