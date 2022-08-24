ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU

24.08.2022 21:24
ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU

ESENYURT'ta tek başına yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi evde ölü bulundu.

ESENYURT'ta tek başına yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi evde ölü bulundu.

Fatih Mahallesi 933.Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler girdikleri dairede yalnız yaşayan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğünü belirledi. Yaşanan olayı anlatan bina sakini Yılmaz Akgün, "Koku oldu sonra polisi aradık. Yalnız yaşıyordu.  Taksi şoförü. 50-55 yaşlarındaydı" diye konuştu. Cesedin 3-4 günlük olduğu tahmin ediliyor.

- İstanbul

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ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU Evinden kokular gelen 60 yaşındaki adam ölü bulundu Evinden kokular gelen 60 yaşındaki adam ölü bulundu Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Kaynak: DHA

Fatih Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA EVDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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