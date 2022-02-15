Üye Girişi
Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar - Son Dakika

Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar

15.02.2022 09:35
Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar

ESENYURT'ta kapısını zorlayarak girdikleri evden para ve çanta çalan iki şüpheli, dışarı çıktıklarında da çantadaki anahtarla apartmanın önünde park edilen otomobile binerek, kaçtı.

ESENYURT'ta kapısını zorlayarak girdikleri evden para ve çanta çalan iki şüpheli, dışarı çıktıklarında da çantadaki anahtarla apartmanın önünde park edilen otomobile binerek, kaçtı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Şubat sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmana giren iki şüpheli, daire kapılarını teker teker zorladıktan sonra son olarak, giriş katında oturan Burhan Karakurt'un kapısına geldi. Burhan Karakurt'un mesaide olduğu, eşinin ve çocukların evde uyuduğu sırada kapıyı zorlayıp açan şüpheliler, buldukları para ve el çantasını alıp dışarı çıktı. Daha sonra çantanın içindeki anahtarla kapının önünde park edilen otomobili çalıştırıp çaldı. Şüphelilerin kapıyı zorlayarak eve girmeleri, ellerinde çantayla dışarı çıkmaları, yerini tespit ettikleri otomobili çalmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Burhan Karakurt, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayı ile ilgili konuşan Burhan Karakurt, "İki hırsız evime girip pantolonumdaki paraları, çantamı, arabamın anahtarını aldıktan sonra arabamı çalıp gidiyor. Yetkililerden hırsızların bulunmasını rica ediyorum. Apartmanda birkaç kapıyı zorluyorlar, onlara giremeyince en son benim kapımı zorlayıp açıyorlar" dedi.


Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar
Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar
YORUMLAR
500

Hırsızlık, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:42:14. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement