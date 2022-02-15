Esenyurt'ta evden aldıkları anahtarla kapının önündeki otomobili çaldılar - Son Dakika

ESENYURT'ta kapısını zorlayarak girdikleri evden para ve çanta çalan iki şüpheli, dışarı çıktıklarında da çantadaki anahtarla apartmanın önünde park edilen otomobile binerek, kaçtı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Şubat sabah saatlerinde Esenyurt İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmana giren iki şüpheli, daire kapılarını teker teker zorladıktan sonra son olarak, giriş katında oturan Burhan Karakurt'un kapısına geldi. Burhan Karakurt'un mesaide olduğu, eşinin ve çocukların evde uyuduğu sırada kapıyı zorlayıp açan şüpheliler, buldukları para ve el çantasını alıp dışarı çıktı. Daha sonra çantanın içindeki anahtarla kapının önünde park edilen otomobili çalıştırıp çaldı. Şüphelilerin kapıyı zorlayarak eve girmeleri, ellerinde çantayla dışarı çıkmaları, yerini tespit ettikleri otomobili çalmaları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Burhan Karakurt, hırsızlardan şikayetçi oldu.

Hırsızlık olayı ile ilgili konuşan Burhan Karakurt, "İki hırsız evime girip pantolonumdaki paraları, çantamı, arabamın anahtarını aldıktan sonra arabamı çalıp gidiyor. Yetkililerden hırsızların bulunmasını rica ediyorum. Apartmanda birkaç kapıyı zorluyorlar, onlara giremeyince en son benim kapımı zorlayıp açıyorlar" dedi.