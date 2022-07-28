Esenyurt 'ta bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan polis, harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

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