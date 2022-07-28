ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika
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ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

28.07.2022 14:26

ESENYURT'ta eve düzenlenen operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

ESENYURT'ta eve düzenlenen operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan polis, harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin,  520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI - Son Dakika

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