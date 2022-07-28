ESENYURT'TA 228 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI

ESENYURT'ta eve düzenlenen operasyonda 228 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alan polis, harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 228 kilogram 400 gram likit metamfetamin, 520 gram kristal metamfetamin ve 30 litre aseton ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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