Esenyurt'ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Esenyurt'ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı

6 saat önce

Esenyurt'ta evine hacize gelen avukatları ve polisleri darp etmeye çalışan adam ortalığı birbirine kattı.

Esenyurt'ta evine haciz gelen adam ortalığı birbirine kattı, System.String[]

Esenyurt'ta evine hacize gelen avukatları ve polisleri darp etmeye çalışan adam ortalığı birbirine kattı. Şüpheli adam, çok sayıda polis ekibin geldiği olayda etkisiz hale getirildi.


Olay, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi 2282 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, borçlarından dolayı evine haciz gelen bir adam, karşısında avukat ve polisleri görünce kendisini kaybetti. Bir anda ortalığı birbirine katan adam, avukatları darp etmeye çalışıp ölümle tehdit etti. "Hepinizi öldüreceğim" diyerek yatak odasına yönelen şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerinde bulunan polislerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sokağa sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra eve ulaşıp ortalığı birbirine katan adamı etkisiz hale getirdi. Darp girişiminde bulunan adam polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. - İSTANBUL

Yeşilkent Mahallesi, Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:56 Kaynak: İHA
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