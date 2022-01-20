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ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI - Son Dakika

ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI

20.01.2022 15:54

ESENYURT'ta, 5 katlı apartmanın son katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ESENYURT'ta, 5 katlı apartmanın son katında bulunan dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evinin yanışını izleyen bir kadın ise fenalaşıp, bayıldı.

Esenyurt İnönü Mahallesi 408. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri ise kendi imkanları ile dışarı çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Apartmanı dumanlar içinde gören vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu. Evinin yanışını izleyen bir kadın ise sinir krizi geçirdikten sonra fenalaşarak bayıldı. Yakınları ve komşuları kadını hemen yerden kaldırarak bir dükkana taşıdı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"SON ANDA ÇIKTIK"

Yangın çıkan apartmandan son anda çıkan Adnan Arslan, "Bir anda koku gelmeye başladı. Gürültü oldu bir baktık herkes dışarı çıkmış. Başka bir şey göremedik. İçerdeydik, son anda çıktık" dedi.

ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI
ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI
ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI
ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI
ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI
ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI

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Esenyurt, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA EVİNİN YANIŞINI İZLEYEN KADIN FENALAŞIP BAYILDI - Son Dakika
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