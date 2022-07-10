ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler

Derya EVREN-Nedim BAYHAN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta dün gece başlayan şiddetli yağmurun ardından Haramidere taştı. Mahallelerdeki çok sayıda ev sular altında kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli sualtı arama ekiplerinin evlerde arama yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin taşması sonucu meydana gelen su baskınında 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sular altında kaldı. Su taşkınlığının meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeden gün içinde 266 su baskını ihbarı yapıldı. İhbarlarla birlikte çok sayıda Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarmada görevli ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, su altında kalan evlerden önce vatandaşları ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ekiplerinin, evlerde mahsur kalan kimse olup olmadığına dair çalışma yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde evlerdeki su seviyesinin insan boyunda olduğu ve evlerdeki bütün eşyaları sürüklediği görüldü.