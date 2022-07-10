ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler - Son Dakika
Üye Girişi

ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler

10.07.2022 15:30

ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntülerDerya EVREN-Nedim BAYHAN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta dün gece başlayan şiddetli yağmurun ardından Haramidere taştı.

ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler

Derya EVREN-Nedim BAYHAN/İSTANBUL, (DHA)- ESENYURT'ta dün gece başlayan şiddetli yağmurun ardından Haramidere taştı. Mahallelerdeki çok sayıda ev sular altında kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli sualtı arama ekiplerinin evlerde arama yaptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Esenyurt'un Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde Haramidere'nin taşması sonucu meydana gelen su baskınında 128 ev, 12 iş yeri ve 3 fabrika sular altında kaldı. Su taşkınlığının meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeden gün içinde 266 su baskını ihbarı yapıldı. İhbarlarla birlikte çok sayıda Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve jandarmada görevli ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, su altında kalan evlerden önce vatandaşları ardından da biriken suları tahliye etmek için gün boyu çalışmalarına devam etti.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama ekiplerinin, evlerde mahsur kalan kimse olup olmadığına dair çalışma yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde evlerdeki su seviyesinin insan boyunda olduğu ve evlerdeki bütün eşyaları sürüklediği görüldü.

YORUMLAR
500
İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı İstanbul'da korku filmi gibi gece! Sabaha kadar 7 binden fazla şimşek çaktı İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi İstanbul ve Ankara yağmura teslim! Yollar göle döndü, vatandaşın çilesi görüntülendi
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt, DHA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:49 Bayramda feci kaza: Aynı aileden 4 kişi öldü
15:44 İYİ Parti, MHP''nin "Akşener 6'lı masadan ayrılacak" iddiasını yalanladı! HDP rahatsızlığı yok mu?
15:42 İstanbul'daki sağanak yağış vatandaşlara kabusu yaşattı! İmamoğlu'nun tatile çıktığı iddia ediliyor
15:33 Onyekuru Adana'ya gidecek mi? Galatasaray'ın eski yıldızı İstanbul'da
15:04 Instagram hesabından ürün tanıtımı yaparak para kazanan Barış Murat Yağcı'nın kirli tırnakları tepki topladı
15:02 Sosyalist devlet başkanının sarayını işgal eden halk: İstifalar gelmeden burayı terk etmeyeceğiz
14:56 Antalyaspor Acun Ilıcalı'yı kıramadı! Doğukan Sinik, Hull City yolunda...
14:43 Güvenlik zafiyeti can aldı! Gondoldan düşen Ahmet'in feci ölümü...
14:30 Galatasaray defansa dünya yıldızını getiriyor! Jerome Boateng'in menajeri İstanbul'a davet edildi
14:18 Kadir Şeker yeniden demir parmaklıkların arkasına mı gönderilecek? Duran ailesinin avukatından "tahliye" kararına itiraz geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 15:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: ESENYURT'TA EVLERDEKİ SU BASKININDAN YENİ GÖRÜNTÜLER- 2- ek görüntüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement