Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta fabrika yangını
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Esenyurt'ta fabrika yangını

1 saat önce

Esenyurt'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

Esenyurt'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

ISISO Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı kağıt peçete fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında yayılan yoğun dumandan etkilenen bir fabrika çalışanı, olay yerinde tedbir amaçlı bekletilen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Yangın nedeniyle hasar oluşan fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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