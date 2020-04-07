ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI - Son Dakika

ESENYURT'TA FABRİKA YANGINI
20 dakika önce
Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta bir mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta bir mobilya fabrikasının depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 03:34 Kaynak: DHA
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